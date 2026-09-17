В Петербурге водителя пикапа наказали за «пенную вечеринку» в кузове

В центре Петербурга водитель Dodge Ram 1500 устроил пассажирам необычную поездку — кузов пикапа превратился в импровизированный бассейн с пеной. Видео с поездкой заметили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга социальных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении водителя составили два административных протокола

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по СПБ и ЛО В отношении водителя составили два административных протокола

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по СПБ и ЛО

На кадрах пассажиры находятся прямо в кузове автомобиля во время движения. При этом пикап ехал без государственных регистрационных знаков. После просмотра видео сотрудники ОСБ ДПС установили личность водителя.

В отношении него составили два административных протокола. По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — за управление автомобилем без регистрационных знаков, по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ — за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства.

С водителем провели профилактическую беседу. В Госавтоинспекции напомнили, что кузов автомобиля не предназначен для перевозки пассажиров, а дорога — не место для подобных экспериментов.

Карина Дроздецкая