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В Петербурге водителя пикапа наказали за «пенную вечеринку» в кузове

В центре Петербурга водитель Dodge Ram 1500 устроил пассажирам необычную поездку — кузов пикапа превратился в импровизированный бассейн с пеной. Видео с поездкой заметили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга социальных сетей.

В отношении водителя составили два административных протокола

В отношении водителя составили два административных протокола

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по СПБ и ЛО

В отношении водителя составили два административных протокола

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по СПБ и ЛО

На кадрах пассажиры находятся прямо в кузове автомобиля во время движения. При этом пикап ехал без государственных регистрационных знаков. После просмотра видео сотрудники ОСБ ДПС установили личность водителя.

В отношении него составили два административных протокола. По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — за управление автомобилем без регистрационных знаков, по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ — за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства.

С водителем провели профилактическую беседу. В Госавтоинспекции напомнили, что кузов автомобиля не предназначен для перевозки пассажиров, а дорога — не место для подобных экспериментов.

Карина Дроздецкая

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