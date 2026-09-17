Москва и Петербург подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в медучреждениях города

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в медицинских учреждениях Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медучреждения Петербурга переведут на московскую систему ЕМИАС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Медучреждения Петербурга переведут на московскую систему ЕМИАС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стороны также заключили дополнительное соглашение, по которому Москва будет обеспечивать техническую поддержку ЕМИАС в стационарах города на Неве. Система позволит автоматизировать ключевые процессы медпомощи в основных отделениях клиник Санкт-Петербурга — например, в приемных, клинико-диагностических, лечебных, реанимационных и операционных.

«ЕМИАС, которая разработана в Москве, является технологическим ядром будущей медицины. На ее базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Без этой системы двигаться вперед к современной медицине очень сложно, практически невозможно. Поэтому мы приняли решение и активно продвигаемся в этом направлении»,— сказал Сергей Собянин во время церемонии подписания.

По словам мэра Москвы, в 2026 году завершился проект по переводу стационаров Петербурга на единую информационную систему. В 2028 году планируется перевести на ЕМИАС все поликлиники города.

«Мы увидели, как ЕМИАС работает на практике. Для врача это единая информация о пациенте и меньше лишней работы с документами. Для больницы — понятная картина по работе отделений. Для города — возможность видеть загрузку медицинских учреждений»,— отметил Александр Беглов.

Матвей Николаев