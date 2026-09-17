Нового хозяйственника подмосковного МВД арестовали по делу о хищении бензина

Как стало известно «Ъ», Мещанский районный суд 16 сентября арестовал руководителя ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Подмосковья Геннадия Пешкова. Силовика обвиняют в хищении бензина для служебных машин. Ранее по этому делу отправили под стражу бывшего начальника ЦХиСО и еще двух тыловиков МВД.

По делу также проходят замначальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, бывший глава ЦХиСО подмосковного МВД полковник Алексей Суяров и начальник одного из отделов центра подполковник Анна Левина. Кроме того, под стражу отправили четырех топ-менеджеров «Евротранса»: гендиректора Олега Алексеенкова, его заместителей Сергея Алексеенкова и Николая Дорошенко, а также председателя совета директоров компании Игоря Мартышова.

По версии следствия, господин Мальков поставлял «Евротрансу» бензин, предназначенный для полицейских автомобилей. За счет служебного топлива компания восполняла дефицит бензина на своих АЗС «Трасса». При этом у самих полицейских не хватало топлива для заправки машин.

Ущерб по делу оценивают в 600 млн руб. С делом о хищении в одно производство объединили дела об особо крупном мошенничестве и хищении средств банка «Ак Барс». По данным «Ъ», силовики также проверяют версию, что поставлять топливо «Трассе» за откаты могли и другие госструктуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тылы МВД питали ''Трассу''».

Никита Черненко