Экс-руководитель «СКА Арены» и АО «Стройтрансгаз» восстановит историческое здание по программе «Рубль за метр»

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга определил инвестора для восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Жилой корпус, входящий в состав комплекса построек Офицерской воздухоплавательной школы» на Парковой улице. Согласно документам аукциона по определению инвестора, победителем торгов стал бывший генеральный директор «СКА Арены» и АО «Стройтрансгаз» Игорь Забиран.

Объект расположен на Парковой ул., д. 7, лит. Р, его площадь – 878,5 кв. м. Здание, построенное в 1896 году для проживания штатных офицеров Учебного воздухоплавательного парка, а затем — Офицерской воздухоплавательной школы, находится в неудовлетворительном состоянии. Новый арендатор обязуется провести полный комплекс научно-исследовательских, проектных и реставрационных работ по возвращению зданию исторического облика.

Игорь Забиран был руководителем ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», а также директором по капитальному строительству и заместителем генерального директора в ПАО «Ленэнерго». В 2018 году господин Забиран был назначен советником Александра Беглова — на тот момент исполняющего обязанности губернатора Петербурга. Однако уже через неделю его сняли с поста. В период 2019–2020 годов Игорь Забиран возглавлял ООО «СКА Арена» и АО «Стройтрансгаз». В мае 2024 года в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в растрате, вторым фигурантом по этому делу стал бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Забирана к 7,5 годам колонии. Сведений о его освобождении в открытых источниках не появлялось.

Александра Тен