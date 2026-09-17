На развязке трассы «Сортавала» в Ленобласти на неделю ограничат движение

На транспортной развязке на 34-м км федеральной трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области на неделю ограничат движение. Работы по устранению колейности на проезжей части будут проводить круглосуточно. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 17 сентября на развязке поочередно закроют четыре съезда. Ремонт пройдет на участках в районе поселка Стеклянный.

Развязка расположена на пересечении трассы «Сортавала» с федеральной дорогой «Скандинавия» — на участке «Магистральная» в Куйвозовском сельском поселении.

На время работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. В Упрдоре предупредили, что сроки и график ремонта могут корректироваться с учетом погодных условий.

Матвей Николаев