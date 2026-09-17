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В Петербурге спасатели достали мужчину из Фонтанки у Аничкова моста

Спасатели извлекли из воды мужчину, упавшего в реку Фонтанку возле Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге

Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«У Аничкова моста [произошло] падение мужчины в воду. Силами ПСС и ПСЧ-37 мужчина извлечен из воды»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Информация о его состоянии пока не уточняется.

Матвей Николаев

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