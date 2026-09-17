В Петербурге спасатели достали мужчину из Фонтанки у Аничкова моста
Спасатели извлекли из воды мужчину, упавшего в реку Фонтанку возле Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
«У Аничкова моста [произошло] падение мужчины в воду. Силами ПСС и ПСЧ-37 мужчина извлечен из воды»,— говорится в сообщении.
Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Информация о его состоянии пока не уточняется.