В Петербурге спасатели достали мужчину из Фонтанки у Аничкова моста

Спасатели извлекли из воды мужчину, упавшего в реку Фонтанку возле Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«У Аничкова моста [произошло] падение мужчины в воду. Силами ПСС и ПСЧ-37 мужчина извлечен из воды»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Информация о его состоянии пока не уточняется.

Матвей Николаев