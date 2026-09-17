В автосалонах Петербурга появились новые Peugeot и Citroen французской сборки

В дилерских центрах Санкт-Петербурга появились новые автомобили французского производства — фургоны Peugeot Expert и минивэны Citroen SpaceTourer. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые Peugeot и Citroen 2025 года появились у дилеров Петербурга

Фото: CITROEN COMMUNICATION / Jerome LEJEUNE Новые Peugeot и Citroen 2025 года появились у дилеров Петербурга

Фото: CITROEN COMMUNICATION / Jerome LEJEUNE

По его словам, представленные в автосалонах автомобили были выпущены в 2025 году.

Машины оснащены двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 150 лошадиных сил.

Отметим, Peugeot и Citron в Санкт-Петербурге продавались и после ухода официальных поставок — в том числе за счет параллельного импорта и оставшихся партий машин.

По данным 78.ru, автомобили, которые сейчас появились у петербургских дилеров, выпущены в 2025 году и оснащены двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 150 л. с.

Официальный российский сайт Peugeot сейчас предлагает новый Peugeot Expert 2025 года, а петербургский дилер «Евросиб» размещает Expert в актуальном модельном ряду.

У Citron в Санкт-Петербурге также работает официальный дилер. Он предлагает SpaceTourer и другие модели марки.

Матвей Николаев