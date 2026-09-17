В Ленобласти инспекторы со стрельбой задержали водителя без прав после погони

Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали водителя, пытавшегося скрыться от полиции в Выборгском районе Ленинградской области. Видео погони 17 сентября опубликовала пресс-служба ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Выборгском районе полицейские открыли огонь по колесам уходившей от погони Lada

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Выборгском районе полицейские открыли огонь по колесам уходившей от погони Lada

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель Lada Samara отказался остановиться для проверки документов. Он не реагировал на световые и звуковые сигналы, а также требования инспекторов через громкоговоритель. При этом мужчина продолжал наращивать скорость, создавая угрозу другим участникам движения.

В поселке Кирилловское инспектор в соответствии с Федеральным законом «О полиции» сначала выстрелил в воздух, а затем открыл огонь по колесам автомобиля. После этого водитель свернул в лес, бросил Lada и попытался скрыться пешком, однако его задержали.

Нарушителем оказался 22-летний житель поселка Кузьминское, у которого не было водительского удостоверения. Ранее его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем без прав.

В отношении мужчины составили четыре административных протокола. Его поместили в камеру для административно задержанных.

Матвей Николаев