Калининградской области дополнительно направили 583,5 млн рублей на субсидирование авиаперевозок

Федеральный центр дополнительно направил Калининградской области 583,5 млн рублей на субсидирование авиаперевозок. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область получит дополнительные средства на авиаперевозки и обновление автобусов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Калининградская область получит дополнительные средства на авиаперевозки и обновление автобусов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Нашему региону дополнительно направили 583,5 млн рублей на субсидирование воздушных перевозок. Отбор перевозчиков пройдет до 30 сентября. Суммарный объем в этом году теперь составляет 1,2 млрд рублей»,— написал губернатор.

Кроме того, Калининградская область получит 685,3 млн рублей на закупку 44 автобусов. Новый транспорт предназначен для замены устаревшего подвижного состава общественного транспорта в Калининграде.

По словам Алексея Беспрозванных, обновление автобусного парка затронет около 7 млн пассажиров в год.

Матвей Николаев