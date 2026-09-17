Суд оставил без изменений приговор экс-директору Фонда капремонта Калининградской области

Приговор бывшему директору Фонда капитального ремонта Калининградской области Олегу Туркину и другим фигурантам уголовного дела оставлен без изменений и вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, пишет «Новый Калининград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор экс-главе Фонда капремонта Калининградской области Олегу Туркину вступил в силу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Приговор экс-главе Фонда капремонта Калининградской области Олегу Туркину вступил в силу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Участники процесса и сторона обвинения подавали апелляции, однако суд не стал менять вынесенные ранее решения. По словам Олега Туркина, всего в деле было шесть фигурантов, и апелляцию не подал только один из них.

10 июня Ленинградский районный суд Калининграда признал господина Туркина виновным в присвоении более 9 млн рублей и назначил ему штраф в размере 330 тыс. рублей. Его заместитель Сергей Сызин получил штраф 280 тыс. рублей, остальные фигуранты также были приговорены к штрафам.

При этом прокуратура просила назначить Олегу Туркину пять лет лишения свободы, Сызину — 4,5 года, а двум другим сотрудницам — по три года колонии. Суд применил ст. 64 УК РФ, предусматривающую назначение наказания ниже низшего предела.

Одним из оснований для смягчения наказания стало полное возмещение ущерба. В бюджет вернули 9,2 млн рублей, причем основную часть суммы внес господин Туркин.

Арест с имущества фигурантов уголовного дела к настоящему моменту снят.

Олега Туркина задержали 26 июня 2024 года. Ему предъявили обвинение в растрате и отправили под домашний арест. Впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали. В июле 2025 года следствию отказали в ходатайстве о переводе бывшего руководителя Фонда капремонта в СИЗО.

Матвей Николаев