Петербург стал четвертым по популярности направлением для поездок с друзьями

Санкт-Петербург занял четвертое место среди российских направлений для путешествий с друзьями, Ленинградская область — шестое. Такие результаты показал опрос аналитиков «Отелло» и 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург и Ленобласть вошли в число популярных направлений для путешествий с друзьями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург и Ленобласть вошли в число популярных направлений для путешествий с друзьями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Большинство опрошенных — 82% — в последней поездке с друзьями путешествовали по России. Еще 13% выбрали зарубежные направления, а 4% совмещали поездки по стране и за границу.

Опрос проводился в конце августа 2026 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением более 500 тыс. человек. Все респонденты путешествуют два-три раза в год и хотя бы однажды за последние два года ездили вместе с друзьями.

При этом 64% участников опроса совершают такие поездки несколько раз в год, еще 29% — не реже одного раза в год.

Самым популярным направлением стал Краснодарский край, который выбрали 18% опрошенных. На втором месте оказался Алтай с 12%, далее — города «Золотого кольца» России. Петербург и Казань набрали по 8%.

Ленинградскую область и Подмосковье выбрали по 6% респондентов. Москва, Карелия и Калининград получили по 5%.

Матвей Николаев