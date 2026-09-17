В Петербурге закрыли магазин на Марата, где продавали подержанные iPhone под видом новых

В Санкт-Петербурге полиция закрыла магазин на улице Марата, где под видом новых iPhone покупателям продавали подержанные устройства и телефоны, собранные из деталей неизвестного происхождения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержали четырех продавцов после продажи подержанных iPhone под видом новых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге задержали четырех продавцов после продажи подержанных iPhone под видом новых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе операции оперативники задержали четырех продавцов.

По версии следствия, в мае 37-летний петербуржец открыл магазин гаджетов и привлек к работе еще троих мужчин в возрасте 41, 29 и 25 лет. Покупателям б/у устройства выдавали за новые. Стоимость гаджетов составляла от 59 тыс. до 150 тыс. рублей.

«На данный момент полицейским удалось установить шестерых покупателей, ставших потерпевшими. Общая сумма причиненного им ущерба составила 541 000 рублей. Вместе с тем оперативники полагают, что реальное число пострадавших может быть значительно больше», — заявили в ведомстве.

Следственное управление УМВД по Центральному району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере.

По местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 369 мобильных телефонов, четыре ноутбука, пять компьютеров, комплектующие для мобильных устройств, досудебные претензии покупателей и другие материалы, которые могут иметь доказательственное значение.

Матвей Николаев