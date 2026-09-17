Гидрометцентр предупредил судоводителей о низком уровне воды в Неве
В Ленинградской области сохраняется неблагоприятный уровень воды в Неве у станции Петрокрепость в поселке имени Морозова. Гидрометцентр России объявил предупреждение для судоводителей.
В Ленобласти объявили предупреждение из-за низкого уровня воды в Неве
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Уровень воды на участке опустился ниже отметки 330 см БС. При таком значении судоходство может быть затруднено.
Судоводителей предупреждают о рисках при прохождении этого участка Невы.