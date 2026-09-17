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Гидрометцентр предупредил судоводителей о низком уровне воды в Неве

В Ленинградской области сохраняется неблагоприятный уровень воды в Неве у станции Петрокрепость в поселке имени Морозова. Гидрометцентр России объявил предупреждение для судоводителей.

В Ленобласти объявили предупреждение из-за низкого уровня воды в Неве

В Ленобласти объявили предупреждение из-за низкого уровня воды в Неве

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ленобласти объявили предупреждение из-за низкого уровня воды в Неве

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Уровень воды на участке опустился ниже отметки 330 см БС. При таком значении судоходство может быть затруднено.

Судоводителей предупреждают о рисках при прохождении этого участка Невы.

Матвей Николаев

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