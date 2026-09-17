Предприятия Кубани реализовали парфюмерии и косметики почти на 4,7 млрд рублей

В январе—июле 2026 года организации химической промышленности Краснодарского края отгрузили парфюмерии и косметики на 4,65 млрд руб. Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края со ссылкой на данные службы статистики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Рост показателя может быть связан с увеличением узнаваемости брендов региональных производителей. Предприятия отрасли парфюмерно-косметической промышленности Краснодарского края производят зубные порошки и ополаскиватели для полости рта, кремы для ухода за кожей лица и тела, пенки и гели для умывания, энзимные пудры, сыворотки для кожи лица, солнцезащитные кремы (SPF), масла, скрабы, баттеры, косметику для ухода за волосами (шампуни, бальзамы и маски), твердое мыло и парфюмированное крем-мыло, а также диффузоры, автопарфюм, саше и другую продукцию»,— рассказали в ведомстве.

Рост объемов отгрузки в денежном выражении может быть обусловлен удорожанием косметики и парфюмерии из-за повышения себестоимости продукции. «Это связано с рядом факторов: перекрытием Ормузского пролива, удорожанием полимеров, сырья, услуг маркетплейсов. Особенно сказался последний фактор — нам пришлось существенно поднять цены, чтобы не продавать товар в убыток»,— рассказал Александр Реутов, генеральный директор ООО «Топ Косметик» (Velox).

Он говорит, что спросу на товары локального производства способствует тренд на натуральность. «Многие производители делают акцент именно на экологичность продукции, и мы не исключение. Самое важное в этом для производителя — соблюсти баланс между ценой и качеством, а для покупателя — понимать, какой товар действительно является натуральным. На наш взгляд, рынок перегружен недорогой импортной косметикой, которая имеет серьезную маркетинговую поддержку. В результате потребитель ошибочно считает популярное экологичным. Качественная экокосметика с запатентованными комплексами не может стоить дешево, потому что разработка, исследования и сырье стоят не мало»,— отметил Александр Реутов.

Среди проблем в сфере парфюмерно-косметической отрасли в министерстве промышленной политики Краснодарского края назвали проблему сбыта продукции и приобретения реактивов иностранного производства, а также импортного оборудования. Обе задачи решаются путем поиска контрагентов среди отечественных компаний — производителей и поставщиков, считают в министерстве.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года количество покупок косметики и парфюмерии сократилось на 9%.

Маргарита Синкевич