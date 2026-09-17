В Петербурге 17 сентября воздух прогреется до +17 градусов
В Санкт-Петербурге 17 сентября ожидается теплая, но преимущественно пасмурная погода. Днем в городе возможны прояснения и кратковременные дожди, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Петербурге ожидается теплый, но пасмурный четверг с дождями
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Утром температура воздуха составила +14,5 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем начнет слабо расти.
Солнце 17 сентября взойдет около 06:30 и зайдет в 19:14. Продолжительность светового дня составит около 12 часов 43 минут.
В ближайшие два дня температура сохранится на уровне +15…+17 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в субботу усилится ветер.