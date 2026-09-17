В Петербурге 17 сентября воздух прогреется до +17 градусов

В Санкт-Петербурге 17 сентября ожидается теплая, но преимущественно пасмурная погода. Днем в городе возможны прояснения и кратковременные дожди, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ожидается теплый, но пасмурный четверг с дождями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге ожидается теплый, но пасмурный четверг с дождями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Утром температура воздуха составила +14,5 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем начнет слабо расти.

Солнце 17 сентября взойдет около 06:30 и зайдет в 19:14. Продолжительность светового дня составит около 12 часов 43 минут.

В ближайшие два дня температура сохранится на уровне +15…+17 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в субботу усилится ветер.

Матвей Николаев