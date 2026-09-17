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В Вологодской области ввели «желтый» уровень оповещения из-за угрозы БПЛА

В Вологодской области ввели первый, «желтый» уровень двухуровневой системы оповещения из-за угрозы беспилотников. Режим действует с 01:32, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По словам главы области, сигнал об угрозе поступил от Министерства обороны России. «Желтый» уровень вводят в случае фиксации беспилотников вблизи границ региона.

Экстренные, оперативные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

В Череповце запустили SMS-информирование населения и включили сирены.

Матвей Николаев

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