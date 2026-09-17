На Кубани руководителей «Красного молота» привлекут к «субсидиарке» на 96 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тихорецкий завод "Красный молот"» Ольга Ростовцева направила в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении четырех контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Размер требований составляет 96,6 млн руб., следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление подано в отношении Игоря Свиридова, Виктора Юркова, Кристины Чинченко и Екатерины Ершовой. В отношении каждого из них заявлен размер ответственности 96,6 млн руб.

ООО «Тихорецкий завод "Красный молот"» было признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10 августа 2023 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Его срок продлен до 11 января 2027 года.

Требования о привлечении к субсидиарной ответственности направлены в рамках дела о банкротстве. Из опубликованного сообщения не следует, что суд уже принял решение о привлечении указанных лиц к ответственности.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тихорецкий завод "Красный молот"» зарегистрировано в Тихорецке 27 июня 2002 года. Учредителями являются Игорь Свиридов, Виктор Юрков и ООО «Триколор». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка завода составила 526 тыс. руб. При этом чистая прибыль снизилась на 25%, в итоге убыток компании составил 285 тыс. руб.

Наталья Белоштейн