После снятия ограничений в аэропорту Сочи задержаны 62 рейса

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Согласно данным онлайн-табло авиагавани, задержаны 62 рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ограничения были введены на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным на 07:20 мск, на вылет в аэропорту Сочи задержан 31 рейс, направляющийся в Пермь, Тюмень, Омск, Уфу, Челябинск, Самару, Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Нижнекамск и Ижевск.

На прилет также задержан 31 рейс. Самолеты должны прибыть из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Казани, Новосибирска, Уфы, Омска, Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Челябинска, Новосибирска, Кемерово, Москвы, Ижевска и Нижнекамска.

Алина Зорина