Над Севастополем сбили семь БПЛА

Над территорией Севастополя вечером 16 сентября ликвидировали семь беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас военные продолжают отражать атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — заявил глава города.

По словам Михаила Развозжаева, при обнаружении любых опасных предметов или обломков не стоит подходить к ним. Следует сразу сообщить об этом по номеру 112.

По данным Минобороны РФ, сегодня над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 68 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина