Более 110 жителей Краснодара получили выплаты после атаки БПЛА

В Краснодаре 115 жителей домов, пострадавших при атаке беспилотников в ночь на 24 августа, уже получили компенсационные выплаты. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о жителях многоквартирного дома в Карасунском округе и соседних домов. Им перечислены выплаты из краевого и городского бюджетов. Тем, кто подал документы позднее, материальная помощь будет перечислена в ближайшее время, сообщил господин Наумов.

В пострадавшем доме продолжаются восстановительные работы. Все квартиры вновь подключены к газоснабжению, восстановлены окна и двери, ведутся фасадные работы. Наиболее сильно поврежденной квартире укрепили балкон, его восстановление еще предстоит завершить. Строительные бригады также приступили к внутренней отделке помещений.

До конца сентября планируется максимально завершить работы на фасаде и привести в порядок прилегающую территорию во дворе дома.

В ночь на 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В Карасунском округе Краснодара были повреждены два многоквартирных дома. В одном из них выбиты 60 окон, повреждены 12 входных дверей и разрушены балконы в трех квартирах.

Валерий Климов