В Архангельской области обвинили директора перевозчика после ДТП с 13 погибшими

В Архангельской области директору транспортной компании, организующей пассажирские перевозки, предъявили обвинение после ДТП с рейсовым автобусом, в котором погибли 13 человек. По данным Следственного комитета, руководитель знала о многочисленных нарушениях со стороны водителя, но не отстранила его от работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемую задержали, следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу

Фото: официальный канал СК РФ Обвиняемую задержали, следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу

Фото: официальный канал СК РФ

Директору вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, водитель автобуса за полтора года более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Несмотря на это, его не проверили на профессиональную пригодность и не отстранили от пассажирских перевозок.

Кроме того, руководитель, как считает следствие, не обеспечила контроль за прохождением водителем обязательных медосмотров и соблюдением режима труда и отдыха. За 15 дней ему предоставили только один выходной. 11 сентября водитель вышел на длительный рейс по маршруту «Северодвинск — Архангельск — Березник» в состоянии утомления и со сниженной концентрацией внимания.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом. Погибли 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, еще семь человек пострадали.

Обвиняемую задержали. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая