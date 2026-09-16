В центре Петербурга ограничат движение из-за форума объединенных культур

В Петербурге с 19 сентября введут временные ограничения движения транспорта в районе Дворцовой и Театральной площадей. Меры связаны с проведением XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения начнут действовать с 19 сентября

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Ограничения начнут действовать с 19 сентября

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

С 19 сентября на набережной Мойки вдоль домов 6-8 по Дворцовой площади запретят остановку транспорта. С 20 по 27 сентября на этом участке также сузят проезжую часть.

С 22 сентября остановка будет запрещена в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади. С 23 по 26 сентября движение по этому проезду полностью закроют.

Кроме того, 23 сентября остановку запретят на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки. С 24 по 26 сентября на этом участке сузят проезжую часть.

На Театральной площади остановка будет запрещена 24 сентября, а движение по проезду вдоль первого дома 25 сентября.

Ограничения будут действовать в течение отдельных дней и периодов, указанных городским комитетом по транспорту.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. 14 сентября организаторы представили деловую программу и список участников. Среди основных мероприятий — сессия под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, заседание координационного совета по культуре при Минкультуры России и церемония вручения Эрмитажной премии.

Карина Дроздецкая