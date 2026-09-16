Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 68 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина