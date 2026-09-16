Детский центр «Смена» под Анапой закупит шесть укрытий за 391 млн рублей

Всероссийский детский центр «Смена» в селе Сукко под Анапой разместил закупку на поставку и монтаж шести быстровозводимых укрытий гражданской обороны общей вместимостью более 1 тыс. человек. Начальная цена контракта составляет 391,2 млн руб., следует из документации госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Каждое сооружение рассчитано на 180 человек и будет состоять из технического модуля и четырех блоков для размещения людей вместимостью по 45 человек. Основные помещения должны иметь площадь не менее 0,6 кв. м на одного укрываемого.

Укрытия предназначены для защиты людей от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, а также от обломков строительных конструкций. В каждом предусмотрены помещения для размещения людей, отдельные мужской и женский санитарные узлы, электрощитовая, санитарный пост, места для хранения средств индивидуальной защиты и бутилированной воды.

Для резервного электроснабжения каждое сооружение оборудуют дизель-генератором мощностью 20 кВт. В системе канализации предусмотрят аварийную емкость объемом 900 л.

Кроме того, укрытия оборудуют системой принудительной приточной вентиляции, пожарной сигнализацией и системой оповещения. Их подключат к электросетям, телефонной связи и локальной сети «Смены». Для каждого сооружения техническими условиями предусмотрены отдельная линия связи и установка телефона.

Все блок-модули и оборудование должны быть новыми. Документация запрещает использовать при строительстве укрытий бывшие в употреблении морские контейнеры. Расчетный срок эксплуатации сооружений установлен в 10 лет, гарантийный — не менее 24 месяцев.

Поставщик должен подготовить площадки под монтаж, доставить и установить конструкции, подключить их к инженерным сетям и провести пусконаладочные работы. Завершить все работы необходимо до 15 декабря 2026 года.

Валерий Климов