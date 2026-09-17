Единорусская партия

“Ъ” завершает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы (предыдущие материалы — см. “Ъ” от 2, 8, 10 и 15 сентября). Наш последний герой — кандидат от «Единой России» по Люблинскому округу №198, действующий вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, который знает многих своих избирателей по именам и уверен, что россиянам есть за что благодарить единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Толстой (справа) в шахматах не силен, зато выборы выигрывать умеет

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Петр Толстой (справа) в шахматах не силен, зато выборы выигрывать умеет

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Самое главное, что у всех здесь хорошее настроение вне зависимости от результатов партии!» — облучал оптимизмом свою разномастную аудиторию Петр Толстой, обращаясь со сцены к собравшимся в амфитеатре парка 850-летия Москвы. За его спиной мужчины в костюмах деловито собирали с многочисленных столов тканые шахматные поля. Только что здесь закончился финал турнира «Кубок Сергея Карякина», участие в котором мог принять любой желающий младше 17 лет. Сам гроссмейстер, а по совместительству сенатор и однопартиец господина Толстого комфортно расположился в кресле, приготовившись разделить с кандидатом поток вопросов москвичей и гостей столицы.

Разделение в итоге состоялось по возрастному признаку. Дети поголовно обращались к господину Карякину, интересуясь, кто научил его играть в шахматы и не хотел ли он в детстве заняться чем-то другим. Сенатор охотно познакомил юных горожан с деталями своей биографии, а попутно похвалился, что в последнее время пробует себя в хоккее. Вопросы Петру Толстому больше задавали взрослые. Пожилая дама с выражением спрашивала, какие еще виды спорта нуждаются в усиленном развитии. Некоторые пользовались возможностью, чтобы отблагодарить политика, как некая ухоженная пенсионерка, которая, заполучив микрофон, трижды произнесла: «Поклон вам!..»

Причину поклонения депутату женщина объяснила “Ъ” так: «Сердце болит за всю Россию! А Петр Олегович — потомок именно корней нашей России (он происходит из знаменитого дворянского рода.— “Ъ”). И мне бы хотелось, чтобы он представлял нашу страну на международных трибунах». Однажды, призналась поклонница политика, она бы хотела увидеть его сменщиком министра иностранных дел Сергея Лаврова. Сбудется ли эта мечта, еще неясно, пока же, по данным “Ъ”, кандидатура господина Толстого рассматривается на должность главы комитета Госдумы по международным делам (см. “Ъ” от 9 сентября).

Приезд Петра Толстого на шахматный праздник совпал с перерывом в игре — к этому моменту как раз закончились полуфиналы. К политику сразу потянулись его фанатки с возгласами «Это наш депутат!», «Это мы его избрали!» и даже «Вы — король!». Одна из поклонниц попыталась даже схватить вице-спикера за плечо. Более сдержанными в чувствах были мужчины среднего возраста, также подходившие засвидетельствовать свое почтение. Один из них придвинул к единороссу сына лет восьми и попросил сфотографироваться. «Нам для бабушки»,— пояснил отец. «У меня все фотографии для бабушек»,— со смехом отозвался единоросс.

К некоторым жителям округа господин Толстой подходил сам, обращаясь к ним по имени, чем вызывал особый восторг. «Как, Петр Олегович, разве вы меня знаете?» — поразилась женщина, которую политик назвал Лидией Владимировной. «Конечно, мы же с вами знакомились в 2016 году!» — добродушно ответил кандидат. В ответ благодарная пенсионерка взялась отгонять от депутата и сенатора слишком активных просителей селфи. Члены команды господина Толстого позже пояснили “Ъ”, что феноменальная память на лица и имена — один из талантов вице-спикера, которым, как им кажется, он обязан долгой телевизионной карьере.

Петр Толстой, для которого это уже третья думская кампания, признался “Ъ”, что от выборов не устает: «Если это воспринимать как какую-то формальную суету, то, конечно, это дело утомительное. Но мне всегда интересно прямое общение с избирателями, с людьми, которые живут в этих районах».

Кстати, помощники вице-спикера в разговоре с “Ъ” подчеркивали, что, несмотря на предвыборную кампанию, все мероприятия их начальника не являются агитационными, а проходят по разряду «рабочих встреч депутата». Среди прочего такой подход освобождает владельцев площадок от необходимости предоставлять то же пространство конкурентам кандидата Толстого по округу.

Вникать в проблемы избирателей единоросс не прекратил и после фотосессии у шахматных столов, внимательно выслушивая каждого, кто к нему обращался. Например, мужчина азиатской наружности передал депутату вопрос от ветеранов СВО, приехавших из других стран: «Проблема в том, что у них гражданство есть, но они хотели бы сильнее интегрироваться в наше российское общество». Петр Толстой пообещал оказать им помощь в получении рабочей профессии. «Они очень хотят водительское удостоверение получить, таксистами поработать,— радостно кивнул проситель.— Образование у них — 12 классов».

Все перемещения политика по амфитеатру тщательно фиксировались оператором районного телевидения. Тот едва поспевал за кандидатом, чтобы заснять и его беседу с членами марьинского совета ветеранов, и встречу с многодетным отцом, картинно замершим посреди снующих вокруг юных шахматистов с младенцем в коляске и бойким мальчишкой на самокате. Самих любителей древней игры очень интересовало, как у господина Толстого обстоят дела с шахматами. «А какой ваш любимый дебют?» — допытывались они у депутата. «Е2—е4»,— разводил руками вице-спикер, поясняя, что за эту игру в его семье отвечает сын. Тем не менее столичный сенатор Инна Святенко, инициатор мероприятия, уломала кандидата сделать «историческую фотографию», где они оба задумчиво склонились над доской.

Между тем избирательная кампания Петра Толстого уже перешла в эндшпиль, и сомневаться в успешном исходе этой партии никаких оснований нет, так как по-настоящему серьезные конкуренты у единоросса отсутствуют.

С реально стоящим противником ему довелось иметь дело разве что на теледебатах, где он столкнулся со снятым впоследствии с выборов коммунистом Николаем Бондаренко. «Красный блогер» не ограничился спором в студии, а выложил в интернет еще и видеозапись из гримерки. Но господин Толстой дискуссионных талантов оппонента не оценил, ограничившись лаконично-пренебрежительным: «Передвижной Шариков». С чуть большим интересом он вспоминает свою первую думскую кампанию 2016 года, когда ему противостоял тогдашний руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин: «Он чего только не делал: вызывал меня на дуэли, дебатировал с моей фотографией, рассылал по ящикам людей подметные письма». Но и тогда, признается кандидат, особого азарта он не испытывал.

«Мы живем с вами в стране, в которой есть свой уникальный цивилизационный код,— объяснял свое видение политики зампред Госдумы.— Мы не собираемся имитировать никакую британскую демократию. У нас она другая — своя. Мы ею гордимся и будем развивать». По мысли Петра Толстого, политический процесс — это не про столкновения партий, уличную демократию и агитацию. Политика — это про принятие правильных решений в сложной ситуации, уверен депутат: «Каждый человек, кого вы здесь видите,— остановите его и спросите. Все ответы они для себя уже знают. Я имею в виду не за кого голосовать, а вопросы экзистенциальные для страны: почему идет война, каким образом она закончится и так далее. Вот на эти вопросы избиратели ответы знают».

Правда, иногда, как следует из слов вице-спикера, даже знающим избирателям стоит кое-что объяснить дополнительно. Например, рассказать о реальных результатах работы партии власти и о том, кому именно россияне обязаны ростом уровня жизни. «Вот у нас все любят про политику поговорить, "Единую Россию" поругать…— слегка морщится господин Толстой.— Но мы, мне кажется, должны быть по-человечески даже благодарны, что наша жизнь меняется к лучшему: новые школы, новые поликлиники... А ведь она меняется, но никто спасибо не говорит, понимаете?..»

Степан Мельчаков