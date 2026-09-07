Кандидат с голограммы

“Ъ” продолжает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы (первый материал см. в “Ъ” от 2 сентября). Сегодня мы рассказываем о кандидате по Ленинградскому округу №197 Анастасии Павлюченковой, которая еще весной возглавляла аппарат «Справедливой России», а теперь дебютирует на федеральных выборах как выдвиженец «Новых людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появление кандидата Анастасии Павлюченковой в виде голограммы вызывало у прохожих разную реакцию

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Появление кандидата Анастасии Павлюченковой в виде голограммы вызывало у прохожих разную реакцию

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Вечернее освещение одного из скверов Тимирязевского района Москвы разбавили пурпурные отблески, издалека привлекавшие, как мотыльков, случайных прохожих. Свет исходил от двухметровой стеклянной будки, внутри которой мерцало изображение белокурой девушки. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия Павлюченкова. Я живу в Москве и избираюсь в Госдуму от партии "Новые люди",— сообщила голограмма.— Мир стремительно меняется, например, современные технологии позволяют мне обратиться к вам вот таким интересным образом». «Три дэ! Перенос пространства!» — восторженно откликнулся один из зевак.

Возникшая откуда-то из темноты уменьшенная, зато реальная версия девушки из будки улыбнулась прохожим и кратко представилась: «Добрый вечер, это я». Ее потенциальные избиратели реагировали по-разному: одни вспоминали о срочных делах, другие недовольно ворчали о неучастии в политической игре, третьи задерживались лишь для съемки видео. Выслушать кандидата осталась пара пенсионерок, скорее, впрочем, жаждавших изложить собственную программу. При этом насчет сентябрьских выборов и избирательной системы в целом они высказались весьма скептически. «А вы сходите. Посчитают, я думаю, все правильно»,— примирительно посоветовала политик.

Почти половину из своих 35 лет Анастасия Павлюченкова провела в «Справедливой России» (СР), в чье свердловское отделение устроилась еще студенткой юрфака. За годы партийной карьеры успела «пересобрать» молодежку СР, поучаствовать в нескольких региональных кампаниях, включая выборы в Мосгордуму-2024, и возглавить центральный аппарат партии. Но на этом ответственном посту госпожа Павлюченкова продержалась всего полгода, после чего заявила об отставке «по личным причинам», а спустя еще месяц, в апреле 2026-го, вышла из партии.

К «Новым людям» (НЛ) бывшая эсерка пришла собеседоваться на пост политтехнолога в московском штабе. Однако лидер партии Алексей Нечаев, пообщавшись с соискательницей, предложил ей провести собственную кампанию, а не заниматься чужой.

На ее избирательный счет поступило 15,9 млн руб.— больше, чем любому другому одномандатнику НЛ в Москве.

Эти средства (как пояснила кандидат “Ъ”, почти все деньги выделены партией) она тратит на придуманные ею же разнообразные агитационные инновации, созвучные с техно-оптимизмом НЛ. Например, помимо переносной голобудки, которую политик привозит на вечерние пикеты, она запустила на своем сайте игру-платформер, где ее цифровая копия прыгает через лужи и самокаты по пути к Госдуме.

А вот одну из своих «коронных» тем на выборах-2026 Анастасия Павлюченкова унаследовала от эсеров: это проблемы ЖКХ и благоустройства. Во время избирательной кампании она плотно занялась сбором «бытовых» обращений горожан, а встречи с инициативными группами москвичей стали постоянным жанром в ее Telegram-канале. Один из таких сходов прошел в присутствии корреспондента “Ъ” во дворе детской школы искусств №17 в районе Западное Дегунино. Увидеться с кандидатом пожелали около 40 человек, среди которых сновали еще с десяток юношей и девушек с «новолюдской» символикой. Многие из них ушли вслед за лидером из молодежки СР и взяли на себя, в частности, медийное освещение мероприятий: кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то обходил присутствующих с просьбой заполнить согласие на использование их изображений в агитации.

Все собравшиеся были родителями учеников школы искусств, а поводом для встречи стала угроза выселения детей из учебного заведения: его здание и земля находятся в частной собственности, у школы истек срок аренды, а владелец, по данным родителей, намерен построить здесь многоквартирный дом. Поскольку какие-либо документы с планами застройки у собравшихся отсутствовали, госпожа Павлюченкова решила сконцентрироваться на теме переезда, поинтересовавшись, можно ли перенести школу «в какой-то адекватной близости». Но тут же услышала дружное «не-е-ет!», так как самым «адекватным» в этом смысле стал вариант в соседнем Бескудниково — а это 30 минут езды. В итоге в ответ на сетования родителей кандидату оставалось по большей части сочувственно качать головой и напоминать о важности диалога с городскими властями. Так что толпа вокруг нее постепенно скудела, пока не сравнялась по численности с партийной группой поддержки.

Зато с самыми заинтересованными состоялся более предметный разговор о выборах, который быстро перешел от рассказа политика о себе к обсуждению конкурентов. Одна из родительниц уверенно заявила, что в округе победит кандидат от «Единой России» Эльдар Шарипов. Анастасия Павлюченкова попыталась было возразить, что с единороссами можно побороться, но была прервана. «А я не про это. Участник СВО»,— намекнула на свои убедительные резоны собеседница. Другая дама настаивала, что избирать нужно «хозяйственную женщину», и кандидат вспомнила о бывшей соратнице по СР и нынешнем конкуренте: «У нас есть на округе Галина Петровна Хованская, она здесь 30 лет. Она действительно хороший, профессиональный человек, но при всем уважении: 83 года».

Впрочем, в разговоре с “Ъ” госпожа Павлюченкова была подчеркнуто корректна по отношению к СР и ее членам.

По ее словам, особого пересмотра идеологических взглядов для выдвижения от новой партии ей не потребовалось: она и раньше выступала за свободный интернет, а на феминистскую повестку НЛ «прекрасно ложится» ее собственная биография.

И даже в отношении к крупному капиталу все не так однозначно, подчеркивает кандидат: «В СР есть очень богатые люди — Валерий Гартунг, например. Здесь (в "Новых людях".— “Ъ”) основатель — Алексей Нечаев. Это не человек, который приватизировал завод и дальше на этом строит бизнес. Это человек, который с нуля создал компанию, про Faberlic, мне кажется, знают (как минимум.— “Ъ”) все женщины за 60».

Несмотря на выдвижение от НЛ, в эту партию Анастасия Павлюченкова пока не вступила и свое будущее ни с кем еще не обсуждала, поскольку убеждена, что главное — результат, который она покажет на выборах. А о том, что к нынешней кампании она относится максимально серьезно, свидетельствует хотя бы тот факт, что ради нее госпожа Павлюченкова даже перенесла свою свадьбу, планировавшуюся ранее как раз на август-сентябрь.

Степан Мельчаков