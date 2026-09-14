Дедовский метод

“Ъ” продолжает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы (предыдущие материалы см. в “Ъ” от 2, 8 и 10 сентября). Наш очередной герой — кандидат по Тушинскому округу №205 Александр Ищенко, внук советского министра и самый богатый выдвиженец КПРФ на выборах-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерю агитматериалов Александру Ищенко (в центре) приходится компенсировать личным общением с избирателями

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Потерю агитматериалов Александру Ищенко (в центре) приходится компенсировать личным общением с избирателями

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Александр Ищенко уверяет, что скандальность ему по природе несвойственна. Свою избирательную кампанию он рассчитывал провести в спокойной и конструктивной обстановке, но жизнь распорядилась иначе. В ночь на 6 сентября, когда Москва еще продолжала праздновать День города, трое неизвестных в масках изрезали ножами его агитационную экспозицию в Южном Тушино. Это был уже второй акт вандализма на данной точке за 24 часа, поэтому на месте происшествия находились два юных агитатора, которые, как настоящие комсомольцы, после первого инцидента вызвались в ночное дежурство. Оно поначалу проходило спокойно: партийцев даже бесплатно напоил чаем продавец шаурмы, чье круглосуточное заведение оказалось по соседству. Около 4 часов утра сторожей приехал проведать и накормить сам господин Ищенко с членами штаба, а через 20 минут после их отъезда произошло нападение.

«Подходит к нам амбал метр девяносто, весь в черном, в маске, и говорит: "Тысяча рублей — и вы ничего не видели"»,— рассказал “Ъ” один из караульных, Григорий Голубев.

Комсомольцы пригрозили вызвать полицию, но «амбала» и двух его товарищей это ничуть не напугало. «Вызывайте, только отойдите. Не то худо будет»,— процитировал активист ответ нападавшего. На повторное уничтожение 12 баннеров у вандалов ушло, по словам господина Голубева, примерно 20 секунд.

По подсчетам Александра Ищенко, за время кампании у него было украдено, уничтожено и официально изъято более десятка металлоконструкций и три дюжины крепившихся на них баннеров. Особое возмущение команды кандидата вызвало изъятие наружной рекламы в районе Щукино сотрудниками уголовного розыска, которым агитматериалы внезапно понадобились как улики. Кроме того, господина Ищенко вызывали в суд и на заседание окружного избиркома из-за неоднократных обвинений в неправомерном размещении агитации. Все это кандидат расценивает как давление на «наиболее активно работающего» московского одномандатника.

Печальная судьба постигла и агитационный куб с анонсом встречи с жителями дома в районе Хорошево-Мневники, от которого остался лишь втоптанный в асфальт квадрат. Хотя сама встреча прошла по графику. Обратиться к кандидату от КПРФ его тезку Александра, лидера инициативной группы жильцов, подвигла уверенность в том, что «власть боится огласки», а другим партиям молодой человек не верит. Он показал коммунисту кадры птичьего «кладбища» на чердаке дома. Помимо крылатой живности крыша пятиэтажки, как выяснилось, пропускает и воду: обитатели верхнего этажа наперебой рассказывали, как страдают от протечек и плесени. А бойкая пенсионерка жаловалась еще и на нечистоты в подвале шестого подъезда.

«Вот такой слой дерьма»,— показала она большим и указательным пальцами. «Ваша проблема станет позором Москвы»,— пообещал горожанам господин Ищенко, поддержав в них надежду на силу огласки.

Тем временем в паре метров от оратора группа пенсионеров делилась жизненным опытом с молодежью из команды кандидата. «Ничего у нас (в стране.— “Ъ”) не изменится, пока голод не наступит»,— настаивала пожилая женщина. Ей философски возразил седобородый мужчина, сидевший на краю песочницы: «Будут вот тут на углу баланду раздавать, а народ будет в очередях ссориться, как сейчас с бензином». Тут внимание мужчины (он назвался Валерием Ивановичем, бывшим старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института химических средств защиты растений) привлек один из комсомольцев, расшагивавший вокруг с томиком Сёрена Кьеркегора под мышкой. Валерий Иванович принялся разъяснять активисту, что главные теоретики марксизма этого датского философа очень не любили, а значит, читать его стороннику КПРФ не пристало. А затем поинтересовался у юноши, почему он вообще с Компартией. 18-летний Артем, чью голову венчала комиссарского вида кожаная фуражка, охотно разъяснил, что сам он коммунист-марксист, а партия для него — оптимальный способ легально заниматься политической деятельностью с левых позиций. «Ну, оно, может, пройдет…» — отозвался пенсионер после продолжительной паузы.

40-летний Александр Ищенко, можно сказать, перенял мировоззрение по наследству: он уже четвертый коммунист в роду. И если его отец, признается политик, не был сильно идейным и руководствовался скорее карьерными соображениями, то в искренней вере деда — члена ЦК КПСС Михаила Шкабардни — никаких сомнений нет. Дедушка, родившийся в кубанской саманной хате и дослужившийся до министра приборостроения СССР, пользовался в семье непререкаемым авторитетом. После упразднения последнего Совета министров СССР, где товарищ Шкабардня занимал должность управляющего делами, он отказался от поста внешнеэкономического вице-премьера в новом кабмине президента Михаила Горбачева. Спустя полгода несколько членов кабинета вошли в состав ГКЧП.

«Он понял, куда все идет, намного раньше»,— вспоминает господин Ищенко, добавляя, что Михаила Горбачева дед потом презирал до конца жизни.

Уйдя на пенсию, Михаил Шкабардня отказался приватизировать правительственную дачу. «Обратите внимание — не особняк сумасшедший, бревна с паклей,— подчеркивал кандидат, показывая корреспонденту “Ъ” фотографии добротного двухэтажного дома с мезонином.— Никаких дворцов с лифтами». В 1990-е, продолжает господин Ищенко, его семья уже жила «как все» и он часами стоял на морозе во дворах Никитского бульвара в очереди за «ножками Буша» и маргарином из гуманитарной помощи. Зато о советской эпохе, где без очередей тоже не обходилось, Александр Ищенко рассуждает с азартом, да еще и коллекционирует различные артефакты тех лет: письменные принадлежности, запонки, часы — производством всего этого в 1980-е годы как раз и руководил его дед.

Еще одной сферой ответственности министра приборостроения было производство медицинского оборудования, и господин Ищенко по-своему продолжает дело деда. Он работает директором по правовым и финансовым вопросам в семейной компании «Малти-Системс Текнолоджи», занимающейся импортом расходных материалов для высокотехнологичной медицинской помощи, которые Россия произвести самостоятельно не способна. Не менее увлеченно, чем про Советский Союз, кандидат рассказывает о мембране, способной вырастить из стволовых клеток новый хрящ, о протезе межпозвоночного диска, идеально гладком с одной стороны и идеально шершавом — с другой. Не забывая при этом, как истинный коммунист, подчеркнуть, что его компания не закупается у европейских и американских монополистов, отдавая предпочтение небольшим, но эффективным производителям.

Благодаря любимой работе Александр Ищенко стал на выборах-2026 самым богатым кандидатом от КПРФ, задекларировав 171,4 млн руб. дохода. Свою кампанию он проспонсировал примерно пополам с партией, собрав на избирательный счет 4,5 млн руб. При этом в КПРФ он состоит лишь с 2019 года, а из избирательного опыта у него — только выборы в Мосгордуму-2024. Трудности, возникшие на пути к заветному мандату, по словам кандидата, уже заставили его похудеть на 10 кг, хотя в целом «правила игры» ему понятны.

«Конечно, я понимаю, что сейчас не время для разгула либерализма,— рассуждает политик.— Обостряется противостояние и с внешними врагами, и с внутренними».

Компартию и себя лично господин Ищенко в числе «внутренних врагов», разумеется, не видит: «Нет, я себя так не ощущаю совершенно. Есть отдельные элементы, которые (и выступают в роли.—“Ъ”) внутренних врагов. И вот для них, видимо, я и есть враг». К действующей власти кандидат относится вполне уважительно, надеясь, похоже, на взаимность. В руководстве РФ находятся серьезные силы, оберегающие страну, которым понятно реальное беспокойство КПРФ за будущее России, убежден Александр Ищенко.

«Репрессивность» же, по его мнению,— это неизбежная примета эпохи.

Хотя коммунисту хотелось бы, чтобы ее все же уравновешивали подтверждения того, что в российском праве по-прежнему существует презумпция невиновности.

Степан Мельчаков