Депутат на пути исправления

“Ъ” начинает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в московских одномандатных округах. Мы расскажем о пяти представителях всех парламентских партий, среди которых как новички в большой политике, так и многоопытные партийцы, трудившиеся в разных ветвях власти. Наш первый герой — кандидат по Нагатинскому округу №200 Михаил Делягин, который на рубеже веков успел поработать советником премьера и нескольких вице-премьеров, а к середине 2020-х стал одним из самых медийных депутатов Госдумы от «Справедливой России» (СР).

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Михаил Делягин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На избирательный счет Михаила Делягина с начала кампании поступило всего 600 тыс. руб. Этот факт он комментирует цитатой из известного анекдота: «Вот тебе пистолет — крутись как хочешь». Главную встречу с избирателями политик провел на площадке, бесплатно предоставленной ему по жеребьевке столичным избиркомом, а за пару дней до этого признался “Ъ”, что получил от знакомых сигналы о готовящихся провокациях. Назвать их заказчика депутат отказался, уточнив только, что речь идет не о «Единой России».

Прямо перед выходом к публике господин Делягин ответил на вопрос “Ъ” о провокациях другой грустной шуткой: «Провокаций не будет, потому что никто не пришел». Но это все же было преувеличением.

В концертном зале в Северном Чертаново, рассчитанном на 300 мест, собрались примерно 30 человек. Обилие свободных кресел кандидат объяснил тем, что плакаты с анонсом его встречи были сорваны.

Общение с пришедшими избирателями депутат начал с краткого экскурса в личную политическую историю, начавшуюся еще на рассвете 1990-х. Тогда студенту-экономисту Делягину удалось написать качественную научную работу под руководством «правильного» человека, который и привел будущего политика в Дом правительства.

В следующие десять лет Михаил Делягин успел поработать советником сразу у нескольких заметных «бывших», включая вице-премьера Бориса Немцова и премьера Михаила Касьянова (внесен в реестр иноагентов). Но с особой гордостью кандидат вспоминает сотрудничество со «спасителем России», премьером Евгением Примаковым.

«После дефолта 1998 года я был одним из двух разработчиков программы его правительства, которая вытащила нас из катастрофы,— без ложной скромности сообщил господин Делягин жителям Чертаново.— А в 2003-м я на восемь с половиной месяцев задержал реформу Чубайса (экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс.— “Ъ”)».

Заниматься же политикой сегодня, как выяснилось, депутата заставляет стыд за причастность к строительству российского государства в его нынешнем виде: «У меня были демократические розовые иллюзии, как у многих людей. Теперь я стараюсь исправить то, что можно исправить».

Но этому, пояснил позже “Ъ” Михаил Делягин, мешает неспособность российской власти преодолеть «родовую травму»: «В 1990 году государство было создано для разграбления советского наследства, а это не предусматривает не то что созидания — вообще осмысленной деятельности. Социально-экономическая политика за некоторыми исключениями, в общем, та самая и остается».

Познакомив избирателей со своим бурным прошлым, господин Делягин объяснил, зачем им, собственно говоря, нужен такой депутат, как он. Политик честно признался, что СР не способна повлиять на фундаментальные вещи (к примеру, вернуть прежний пенсионный возраст), но может быть крайне полезна в диалоге с системой, страдающей от «цифровой глухоты».

Правда, проблемы с «цифрой» тут же обнаружились и у самого эсера. Пожилая женщина пожаловалась, что в его интернет-приемной запросы иногда остаются без ответа: «Даже ответ "Ваше обращение принято", знаете, дает какую-то надежду». Депутат смиренно пообещал исправиться.

По одномандатному округу Михаил Делягин баллотируется в Думу впервые, поэтому, несмотря на наличие «подпорки» в виде места во главе одной из столичных групп партсписка СР, вести кампанию ему приходится с куда большей интенсивностью, чем прежде. Депутат активно ведет Telegram, «ВКонтакте», YouTube (здесь мешают санкции, но он справляется с помощью неких «молдавских сторонников») и даже LiveJournal (хотя это скорее «по инерции»). Пытался зайти и в TikTok, но там его трижды забанили, жалуется господин Делягин и снова шутит: «Это как человека выгнать из публичного дома за непристойное поведение».

Большинство посетивших встречу оказались поклонниками кандидатского контента. По окончании вечера мужчины кучками подходили к политику, чтобы пожать руку и заверить, что «вживую даже интереснее, чем на стримах». А одна особо экзальтированная фанатка попросила автограф, протянув депутату ручку и листок его агитационной газеты.

Впрочем, были в зале и малознакомые с деятельностью эсера. Одна из местных жительниц пришла к Михаилу Делягину по ошибке, вычитав где-то, что с избирателями в это время будет встречаться член партии «Родина» Михаил Хазин. Гражданка не растерялась и бодро погоняла эсера по темам мошенничества банков, беспредела управляющих компаний и бессилия законодательной власти.

Другой участник встречи — молодой мужчина, представившийся сторонником СР,— спросил, какой образовательный трек лучше всего выбирать для его племянницы, поступающей в первый класс. Господин Делягин заверил избирателя, что за ближайшие девять лет система образования изменится до неузнаваемости, так что лучше всего держаться за базу: языки, математика и… крав-мага. Отдать девочку на это израильское единоборство депутат посоветовал, как только у той «окрепнут кости»: «Она (крав-мага.— “Ъ”) не требует никакой мышечной массы. Это очень хорошо для уличной драки».

Михаил Делягин уверяет, что никогда не строил карьеру и всю жизнь им руководил только интерес: «С точки зрения карьеры я конченый неудачник. Я не стал министром, вице-премьером или олигархом».

Какое-то время ему было за это обидно, но потом политик решил, что, стань он министром — его бы посадили, олигархом — убили, а вице-премьеру пришлось бы «вписаться в воровские схемы», после чего он бы сбежал и спился. Неоспоримым достоинством депутатского мандата господин Делягин не стесняясь называет неприкосновенность. Из-за которой, правда, некоторые друзья перестали обсуждать с ним актуальные проблемы, шутит депутат: мол, раньше, разболтай он что-нибудь из сказанного в узком кругу, его бы посадили, «а сейчас тебя как посадишь?».

«Жизнь безумна, мир ломается,— рассуждал кандидат в беседе с “Ъ”.— Мы переходим на цифровой этап, приближаемся к тому, что Циолковский называл "лучистой энергией"». Однако конкретный прогноз на ближайшую думскую пятилетку Михаил Делягин делать не рискнул, признавшись, что «все время недооценивает инерцию системы». Хотя по поводу роли самой Госдумы в нынешней России депутат настроен весьма скептически. В кризисных ситуациях иногда требуется «обозначить изменения» и «сломать старую систему», а «на кого все спихнуть — вопрос обстановки», поясняет господин Делягин. И как раз на Думу, по его мнению, «спихивать» удобнее всего.

Степан Мельчаков