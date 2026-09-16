Росимущество не смогло продать активы экс-депутата Вороновского за 10,1 млрд рублей

Росимущество признало несостоявшимися очередные торги по продаже акций трех компаний дорожной отрасли Краснодарского края, обращенных в доход государства по иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам. Активы были объединены в один лот с начальной ценой 10,1 млрд руб., однако ни одной заявки на участие в аукционе, назначенном на 15 сентября, не поступило, следует из данных портала торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги выставлялись 100% уставного капитала ООО «Красноармейское ДРСУ», ООО «Арма-Лайн», занимающегося перевозкой грузов специальным автотранспортом, а также 98% производственно-коммерческой фирмы «Дорожно-транспортная компания». Весь пакет предлагалось приобрести единым лотом за 10,1 млрд руб.

Это уже не первая попытка государства реализовать изъятые активы. В июне—августе те же три компании вместе с ООО «АНТ», «Северское ДРСУ» и ООО «Инжтех» трижды выставлялись единым лотом. Начальная стоимость тогда составляла 11,5 млрд руб., однако торги каждый раз не состоялись из-за отсутствия заявок.

После этого Росимущество начало дробить пакет активов. В сентябре отдельным лотом на продажу выставило ООО «Инжтех», специализирующееся на производстве битуминозных смесей, за 421,9 млн руб. Подведение итогов этих торгов назначено на 18 сентября. Еще один актив — 100% уставного капитала ООО «АНТ» — предлагается за 896,8 млн руб.; результаты этого аукциона должны быть определены 22 сентября.

Компаниям предшествовало решение Центрального районного суда Сочи. В феврале суд обратил в доход государства активы Анатолия Вороновского и бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Андрея Дорошенко. Ответчиками по иску Генеральной прокуратуры также выступали 28 физических лиц — родственники бывших депутатов и экс-чиновники, как указывалось в материалах суда. Перечисленные компании проходили по делу в качестве третьих лиц.

Согласно материалам судебного разбирательства, коррупционное обогащение ответчиков с 2016 года составило не менее 2,8 млрд руб. В этот период господин Вороновский занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а господин Дорошенко был депутатом краевого парламента. Часть полученных средств, по версии Генпрокуратуры и суда, направлялась на увеличение капитализации принадлежащих ответчикам предприятий дорожной отрасли и приобретение новых высокорентабельных компаний. Формально активы при этом оформлялись на родственников и доверенных лиц.

В материалах дела утверждается, что, пользуясь служебным положением, господин Вороновский распределял муниципальные заказы не на конкурентной основе, а среди ограниченного круга компаний. Кроме того, организации транспортного комплекса с участием Краснодарского края, как следует из судебного решения, были обязаны приобретать сырье и топливо у подконтрольных ему структур.

По версии суда, для легализации полученных средств использовался созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Подрядчики дорожной отрасли перечисляли туда деньги, оформляя их как добровольные пожертвования. В 2017–2024 годах 46 предприятий направили в фонд более 1,9 млрд руб. В дальнейшем эти средства переводились на счета подконтрольных организаций и выводились в теневой оборот, говорится в материалах дела.

В резолютивной части решения суда также указано, что связанные с господином Вороновским лица — Андрей Дорошенко, А. Карпенко и А. Московченко — использовали его положение для получения преимуществ в интересах аффилированного бизнеса. Контракты на строительство и ремонт дорог заключались, в частности, с ПКФ «ДТК», «Красноармейским ДРСУ», «Северским ДРСУ», «Арма-Лайн» и «АНТ». По оценке суда, это позволяло увеличивать капитализацию и прибыльность компаний за счет средств государственного бюджета.

В 2021 году господин Вороновский был избран депутатом Госдумы от Краснодарского края и вошел в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. При этом, согласно материалам дела, через подконтрольных лиц он продолжал влиять на решения региональных органов власти, связанные с дорожной деятельностью.

В декабре 2025 года Госдума досрочно прекратила его полномочия после лишения депутатской неприкосновенности. Вороновскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Валерий Климов