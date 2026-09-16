В поездах «Балтиец» обновили навигацию для пассажиров

Петербургский метрополитен обновил программное обеспечение информационных табло во всех поездах «Балтиец». Теперь пассажиры могут узнать не только названия станций, но и сторону открытия дверей, номер вагона и расположение выходов на следующей станции, сообщили в Комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры теперь видят не только названия станций, но и, например, сторону открытия дверей

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга Пассажиры теперь видят не только названия станций, но и, например, сторону открытия дверей

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Обновление установили более чем на 3,1 тыс. навигационных табло. На экранах над дверями также по-прежнему отображается схема маршрута с названиями станций. Поезда «Балтиец», которые будут поступать в метро в дальнейшем, сразу получат новую версию программного обеспечения.

В конце июня в Петербург поставили 48 из 90 вагонов «Балтиец», запланированных на 2026 год. В прошлом году город получил 120 таких вагонов. Составы работают на Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линиях.

«Балтиец» выпускает «Трансмашхолдинг» на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Поезда оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, USB-разъемами и информационными экранами. До появления «Балтийца» в петербургском метро годами эксплуатировались вагоны разных поколений. Их постепенно заменяли, однако к 2022 году значительная часть парка уже устарела.

Карина Дроздецкая