Житель Башкортостана осужден на 14 лет за поджог релейного шкафа на Кубани

Краснодарский краевой суд вынес приговор Анатолию Янситову, признанному виновным в совершении диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, он проведет 14 лет в колонии, из которых первые три года — в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что в мае 2024 года подсудимый, действуя по указанию неизвестного из мессенджера, прибыл к железнодорожным путям в районе хутора Новоукраинского Крымского района. Там он вскрыл релейный шкаф, залил внутрь горючие жидкости и поджег его, сняв процесс на видео. Оборудование было полностью уничтожено, движение на участке ограничили, семь пассажирских поездов были задержаны на 3–9 часов. Ущерб ОАО «РЖД» составил 451 907 руб.

Подсудимого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина