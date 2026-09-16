Внимание человека становится ключевым активом цифровой экономики

Сегодня именно дефицит человеческого внимания определяет конкуренцию между цифровыми платформами. Главной метрикой для видеосервисов становится время просмотра — количество минут, которое пользователь проводит на конкретной платформе. Таким образом, внимание человека становится одним из ключевых активов цифровой экономики, заявил генеральный директор Rutube Сергей Иванов, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге в рамках открытого диалога «Экономика внимания: от короткого ролика до большого экрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE

«Внимание — это особый экономический ресурс. В отличие от нефти, электричества или других базовых активов его невозможно произвести дополнительно или отложить на будущее: у человека есть ограниченное количество времени, которое он может потратить на контент, общение, работу или другие занятия»,— отметил Сергей Иванов.

По его словам, каждая минута, проведенная на видеоплатформе,— это выбор человека, который он делает своим временем. «Деньги можно заработать снова, а потраченное время вернуть невозможно. Поэтому борьба за внимание становится все более важной частью экономики цифровых сервисов»,— заявил руководитель Rutube.

Пользовательские привычки аудитории существенно изменились. По словам Сергея Иванова, значительная часть потребления видеоконтента сегодня приходится на рекомендации: на Rutube больше половины времени смотрения генерируется ими. При этом короткие вертикальные видео позволяют рекомендательным системам получать пользовательские сигналы значительно чаще и быстрее формировать представление об интересах аудитории.

«Короткое видео не отменяет длинного контента. Мы видим, что пользователи одновременно потребляют разные форматы, а лента коротких видео выступает драйвером смотрения на больших экранах. Поэтому сегодня правильнее говорить не о конкуренции короткого и длинного форматов, а о разных режимах потребления одного и того же ресурса — внимания аудитории. На Rutube почти половина всех просмотров сейчас уже формируется устройствами Smart TV»,— подчеркнул Сергей Иванов.

Отдельный вызов сегодня — развитие искусственного интеллекта (ИИ). Современные ИИ-модели создаются и совершенствуются на основе огромных массивов контента, созданного людьми, а взаимодействие пользователей с технологиями становится источником новой информации и обратной связи.

«С появлением искусственного интеллекта внимание стало еще более ценным ресурсом. ИИ не только конкурирует с платформами за внимание пользователя — он сам становится технологией, которая работает с информацией, созданной человеческим вниманием»,— отметил генеральный директор Rutube.

Сергей Иванов также рассказал, как выбор контента влияет на человека. По его мнению, принципиальное значение имеет способность пользователя направлять свое внимание, влияя на работу рекомендательных алгоритмов и подстраивая их под собственные жизненные стратегии и сценарии медиапотребления.

По итогам первого полугодия 2026 года месячная аудитория Rutube превысила 82 млн пользователей, а средняя дневная аудитория достигла более 20 млн человек.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге 11–17 сентября. В нем принимают участие около 10 тыс. молодых людей из России и других стран. Rutube выступает генеральным видеосервисом фестиваля — на платформе доступны трансляции образовательной и деловой программы, а также видеоинтервью с участниками мероприятия.