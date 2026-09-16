В Краснодарском крае цены на новостройки снизились на 0,5% за август

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Краснодарском крае в августе снизилась на 0,5%, до 165 590 руб. Регион вошел в десятку субъектов РФ с наибольшим снижением цен за месяц, следует из данных СберИндекса, приведенных ЕРЗ.

Снижение стоимости происходит на фоне неоднозначной динамики спроса и предложения на рынке Кубани. В Краснодаре за первые семь месяцев 2026 года продажи стартовали только в двух новых жилых комплексах. При этом объем фактически строящегося жилья в августе оценивался примерно в 3,9 млн кв. м, еще около 1,5 млн кв. м приходилось на проекты, готовые к выходу на рынок.

По оценке участников рынка, число сделок в Краснодаре в последующие после начала года месяцы в среднем оказалось на 20% ниже прошлогоднего уровня. Распроданность строящихся квартир к августу достигла около 27% против 26% в начале года. Одновременно активное предложение сократилось до 31 тыс. лотов против 40 тыс. годом ранее.

В первом полугодии в Краснодаре было введено 793,7 тыс. кв. м многоквартирного жилья — на 18,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь—июль в крае ввели около 1 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 22% меньше годового показателя.

При этом средняя цена квадратного метра в Краснодаре в августе, по другой оценке, составила 178,8 тыс. руб. и за месяц увеличилась на 0,2%. Таким образом, динамика средней цены по краю и Краснодара непосредственно не совпадает.

Еще заметнее различия между отдельными частями региона проявляются на черноморском побережье. В августе средняя цена квадратного метра в новостройках курортов Кубани достигла 295,2 тыс. руб., увеличившись за год на 8,8%. В Сочи показатель вырос на 14,2%, до 483,6 тыс. руб., тогда как объем предложения первичного жилья сократился на 27%.

Таким образом, августовское снижение средней цены на первичное жилье в Краснодарском крае сопровождается сокращением новых запусков и сохраняющимся большим объемом предложения в Краснодаре, тогда как на черноморских курортах цены продолжают расти.

Валерий Климов