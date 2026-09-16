Бабьего лета в Петербурге в сентябре не будет

Бабьего лета в Петербурге и Ленинградской области в сентябре ждать не стоит. Во второй половине месяца регион будут часто пересекать циклоны, которые принесут облачность и дожди и будут препятствовать прогреву воздуха, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион будут часто пересекать циклоны, которые принесут облачность и дожди

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Регион будут часто пересекать циклоны, которые принесут облачность и дожди

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По словам синоптика, в этот период установится западно-восточный перенос воздушных масс. Из-за него циклоны будут регулярно приходить в регион, поэтому сухая и теплая погода надолго не задержится. Даже два сухих дня подряд во второй половине сентября, по оценке господина Леуса, маловероятны.

При этом в ближайшие дни температура в Петербурге останется в пределах сезонной нормы. Делать выводы о погоде в первой половине октября пока рано, отметил синоптик.

Карина Дроздецкая