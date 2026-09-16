В Петербурге ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Данилова

В Петербурге на 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова. О ее смерти сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где актриса работала с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В театре сообщили, что госпожа Данилова умерла после тяжелой болезни

Фото: РИА Новости В театре сообщили, что госпожа Данилова умерла после тяжелой болезни

Фото: РИА Новости

В театре сообщили, что госпожа Данилова умерла после тяжелой болезни. Ее последней ролью стала Ида в спектакле «С тобой и без тебя».

«Она была невероятно требовательна к себе, стараясь во что бы то ни стало держать заданную во время учебы художественную планку и уважение к профессии. В каждой из ее противоречивых и неоднозначных героинь звучала музыка души»,— написали в театре.

Наталья Данилова впервые появилась на экране в 13 лет — она сыграла в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…». Позднее окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После дипломного спектакля ее пригласил в Большой драматический театр Георгий Товстоногов. В БДТ госпожа Данилова работала с 1977 по 1992 год. После этого она продолжила театральную и кинематографическую карьеру.

Карина Дроздецкая