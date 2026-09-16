В Севастополе собрали около 6 тысяч тонн винограда

Севастопольские виноградари собрали почти 6 тыс. тонн урожая из запланированных 27 тыс. Работу ведут 35 хозяйств. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, отрасль получила субсидии на развитие виноградарства и виноделия и инфраструктурную поддержку по проекту «Терруар Севастополь». Федеральное финансирование позволило провести уходные работы, заложить новые виноградники, закупить технику и оборудование.

Винодельня Рема Акчурина, в частности, получила субсидии на уход за виноградниками и дубовые бочки для выдержки. Сейчас предприятие принимает и перерабатывает «мускат» и «шардоне» для игристых вин. На 73 га выращивают семь сортов, включая автохтонный «кокур». Урожай собирают вручную и перерабатывают на итальянской линии. Объем выпуска — 60 тыс. бутылок в год, штат — семь человек, включая трех выпускников Севастопольского государственного университета.

С 2019 года винодельня участвует в проекте «Терруар Севастополь». При поддержке департамента экономразвития предприятию помогли изменить вид разрешенного использования земли, подключить инженерные сети и присвоить адрес для лицензий.

«Бизнес получает комплексную поддержку по принципу одного окна. Например, за последние несколько лет по просьбе руководителей предприятий были заасфальтированы подъезды к винодельням — теперь приезжать удобно и сотрудникам, и гостям»,— заявил Михаил Развожаев.

Алина Зорина