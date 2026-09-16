Житель Темрюка осужден на 9 лет за перевод 2,1 тысячи рублей террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор 55-летнему жителю Темрюка, признанному виновным в финансировании деятельности террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Мужчина проведет 9 лет в колонии, из которых первые 4 года — в тюрьме, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с апреля по июнь 2024 года осужденный семь раз перечислял по 300 руб. со своего банковского счета на интернет-аккаунт, использовавшийся для сбора средств в интересах террористической организации. Общая сумма переводов составила 2,1 тыс. руб. Перед перечислениями денежных средств мужчина знакомился с размещенными в сети материалами о возможности оказания финансовой помощи этой организации.

Расследование проводило УФСБ России по Краснодарскому краю. Помимо срока, суд постановил конфисковать в доход государства мобильный телефон осужденного, использовавшийся при совершении преступления.

Алина Зорина