АО «НЭСК» добилось ареста имущества председателя СНТ «Дружба-3» на 8 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление АО «НЭСК» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя садоводческого товарищества «Дружба-3» (Армавир). Согласно определению краевого арбитража, счета и имущество председателя СНТ заблокированы на сумму более 8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы АО «НЭСК» Фото: пресс-службы АО «НЭСК»

Как следует из документов суда, АО «НЭСК» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании СНТ «Дружба-3» несостоятельным. Причиной иска стали долги за электроэнергию в размере более 8 млн руб. Определением суда от 20 сентября 2024 года в отношении товарищества «Дружба-3» введена процедура наблюдения. Как сообщили в НЭСК со ссылкой на данные из открытых источников, товарищество фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность через расчетные счета.

«В ходе правовой работы по защите интересов компании были выявлены признаки, что председатель товарищества организовал сбор средств с собственников участков наличными деньгами и переводами на личные карты, минуя кассу и счета юридического лица. При этом собранные денежные средства не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности»,— сообщили в сбытовой компании.

Примечательно, что, согласно данным из судебных источников, в отношении СНТ «Дружба-3» было окончено 19 исполнительных производств на сумму свыше 9 млн руб. из-за отсутствия средств на счетах. Такое поведение руководства, по мнению АО «НЭСК», квалифицируется как «злоупотребление полномочиями и намеренное сокрытие доходов от принудительного взыскания».

В иске АО «НЭСК» содержалось требование привлечь председателя товарищества к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество, принадлежащее председателю, включая денежные средства на банковских счетах и те, что будут поступать в будущем.

Также суд определил принять обеспечительные меры в виде запрета председателю СНТ совершать любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего ей имущества (в том числе движимого и недвижимого), а также передачу его в залог либо иное обременение правами третьих лиц, в пределах суммы 8 млн руб. При этом суд сохранил за ответчиком право на средства в размере прожиточного минимума для него самого и лиц, находящихся на его иждивении.

Кроме того, АО «НЭСК» направило заявление в органы внутренних дел по факту наличия в действиях руководителя СНТ признаков преступления, предусмотренного уголовным законодательством. Компания намерена добиваться привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Как подчеркнул начальник службы по судебной работе и взаимодействию с государственными органами АО «НЭСК» Артур Гучетль, денежные средства, которые жители платят за коммунальные услуги, имеют строго целевой характер. «Иногда недобросовестным руководителям кажется, что они нашли идеальную схему, позволяющую годами собирать платежи, но не рассчитываться с поставщиками ресурсов. Это глубокое заблуждение. Единственная рабочая и безопасная модель руководства юридическим лицом — это добросовестная работа и своевременное исполнение обязательств. Когда руководитель сознательно выводит деньги из-под контроля юрлица, использует их по своему усмотрению и оставляет долги, он должен отвечать личным имуществом. Сколько веревочке ни виться, а конец будет: ответственность для таких управленцев неотвратима»,— прокомментировал Артур Гучетль.

По информации истца, суду еще предстоит дать правовую оценку всем действиям председателя СНТ «Дружба-3» и установить точный размер ущерба, причиненного кредиторам. Окончательное решение о размере субсидиарной ответственности будет принято после завершения всех расчетов с кредиторами в рамках дела о банкротстве. В настоящее время принятые обеспечительные меры гарантируют сохранность активов ответчика до вынесения финального судебного акта.

Василий Хитрых