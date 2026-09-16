ГК «Дело» впервые отправила контейнеровоз из Китая в Петербург по Севморпути

Группа компаний «Дело» организовала первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути. Контейнеровоз Honfu вместимостью около 3,7 тыс. ДФЭ прибыл на терминал группы в Петербурге, сообщили в компании.

Перевозка прошла в рамках регулярного сервиса транспортного оператора «Рускон» между Петербургом и китайскими портами. Ранее суда на этом маршруте следовали через Суэцкий канал. На период летне-осенней навигации компания перевела часть перевозок на Севморпуть.

По данным ГК «Дело», использование северного маршрута позволяет сократить транзитное время примерно с 45 до 25 дней. После окончания навигационного сезона перевозки вернутся на маршрут через Суэцкий канал.

Сервис предусматривает прямые заходы в порты Наньша, Тайцан и Жичжао. Для доставки грузов из других регионов Китая предусмотрено фидерное сообщение.

Карина Дроздецкая