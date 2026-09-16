Бобровая плотина создала угрозу подтопления в Ленобласти

Бобры построили плотину у водозабора Сережино в Кингисеппском районе Ленинградской области и перекрыли отстойник. Из-за этого вода перестала уходить в реку, вышла в лес и начала подступать к дороге и частным домам, сообщили в Леноблводоканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за плотины вода перестала уходить в реку, вышла в лес и начала подступать к дороге и частным домам

Фото: Водоканал Ленинградской области Из-за плотины вода перестала уходить в реку, вышла в лес и начала подступать к дороге и частным домам

Фото: Водоканал Ленинградской области

Заявка поступила в диспетчерскую службу предприятия. Специалисты выехали на место и разобрали плотину.

«Плотину разобрали и организовали спуск воды. Это позволило обезопасить жителей и обеспечить исправную работу водозабора. Работаем даже в таких нестандартных ситуациях. Вода — наша забота, а бобры — коллеги по цеху, хоть и незваные»,— написали в своем посте представители «Водоканала».

Это уже не первый случай, когда деятельность бобров приводит к проблемам с уровнем воды в Ленинградской области. В июле в Ломоносовском районе причиной подтопления 45 приусадебных участков в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное» МЧС также называло бобровую плотину. Эвакуация тогда не потребовалась, постоянно проживающих в садоводствах людей не было.

Карина Дроздецкая