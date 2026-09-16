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В Петербурге эвакуировали все корпуса Лесотехнического университета

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С. М. Кирова днем 16 сентября прошла эвакуация всех корпусов. Причиной стали поступившие в вуз угрозы о минировании, сообщает 78.ru.

Из корпусов Лесотехнического университета в Петербурге эвакуировали студентов и сотрудников

Из корпусов Лесотехнического университета в Петербурге эвакуировали студентов и сотрудников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Из корпусов Лесотехнического университета в Петербурге эвакуировали студентов и сотрудников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Эвакуация началась во время занятий. По словам очевидцев, студентов и сотрудников попросили срочно покинуть здания. Территорию университета оцепили правоохранители, на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Пожара в учебных корпусах не зафиксировали.

Очные занятия в университете отменили до 21 сентября. До этого времени учебный процесс будет проходить в дистанционном формате.

Матвей Николаев

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