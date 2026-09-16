На Кубани апелляционный суд ужесточил наказание телефонному мошеннику

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 33-летнего Антона Федорова, ранее судимого за совершение преступлений. По данным суда, фигурант обманом похитил у жителей Ижевска, Москвы и Сочи свыше 1 млн руб.: под предлогом защиты средств от мошенников он ввел потерпевших в заблуждение и вывел деньги с их банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приговором Адлерского районного суда Сочи от 11 марта 2026 года Федоров был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Государственный обвинитель счел наказание излишне мягким и оспорил приговор в апелляционном порядке.

16 сентября 2026 года Краснодарский краевой суд удовлетворил представление прокурора и усилил наказание до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская