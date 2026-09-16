В Петербург поступило более миллиона доз вакцины от гриппа

В Петербург 16 сентября поступило более 1 млн доз вакцины против гриппа для детей, взрослых и беременных женщин. Препараты направят в районные поликлиники и мобильные прививочные пункты, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом 14 сентября СМИ сообщали о нехватке вакцины от гриппа в Петербурге

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ При этом 14 сентября СМИ сообщали о нехватке вакцины от гриппа в Петербурге

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для взрослых в город доставили 847,7 тыс. доз препаратов «Совигрипп» и «Флю-М». Еще 159,36 тыс. доз вакцин «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» предназначены для детей и беременных.

Прививочная кампания в Петербурге началась в конце августа с вакцины «Флю-М». По состоянию на 10 сентября прививку сделали около 30 тыс. человек. Всего в этом сезоне город планирует вакцинировать более 3,3 млн петербуржцев — около 60% населения.

«В город поступила крупная партия препаратов для разных возрастов. Вакцины будут направлены в районные поликлиники и мобильные пункты у станций метро и в районах. Привиться смогут все желающие»,— заявил губернатор региона Александр Беглов.

Состав вакцин на сезон 2026–2027 годов обновили с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В городском комитете по здравоохранению отмечают, что эпидемиологическая ситуация пока остается спокойной. Иммунитет после вакцинации формируется около двух недель, поэтому специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного роста заболеваемости.

При этом 14 сентября СМИ сообщали о нехватке вакцины от гриппа в Петербурге. Тогда в комздраве признали, что имеющихся препаратов недостаточно для работы мобильных пунктов, и сообщили о запросе на приоритетную поставку вакцины в город.

Карина Дроздецкая