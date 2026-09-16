СКР Ленобласти расследует падение рабочего с высоты в порту Усть-Луга
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения рабочего с высоты во время демонтажа электрического кабеля в Морском порту Усть-Луга. 33-летний мужчина получил тяжелые травмы. Об этом 16 сентября сообщили в Следственном комитете Ленобласти.
В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы при демонтаже кабеля в порту
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По данным следствия, инцидент произошел 12 сентября. Во время демонтажных работ мужчина упал с высоты и получил тяжелые травмы.
Кингисеппский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто отвечал за соблюдение требований безопасности при проведении работ.