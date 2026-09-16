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СКР Ленобласти расследует падение рабочего с высоты в порту Усть-Луга

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения рабочего с высоты во время демонтажа электрического кабеля в Морском порту Усть-Луга. 33-летний мужчина получил тяжелые травмы. Об этом 16 сентября сообщили в Следственном комитете Ленобласти.

В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы при демонтаже кабеля в порту

В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы при демонтаже кабеля в порту

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы при демонтаже кабеля в порту

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 12 сентября. Во время демонтажных работ мужчина упал с высоты и получил тяжелые травмы.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто отвечал за соблюдение требований безопасности при проведении работ.

Матвей Николаев

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