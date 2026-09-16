Дело экс-пресс-секретаря ГУ МВД Петербурга о продаже данных передали в суд

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело бывшего пресс-секретаря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, администратора канала «Конкретно.ру» Александра Семенова и бывшего сотрудника телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Сергея Иванова. Материалы поступили в суд 14 сентября и переданы судье для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Степченко с ноября 2022 года по июль 2025-го получал от Семенова деньги за передачу оперативной информации

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ По версии следствия, Степченко с ноября 2022 года по июль 2025-го получал от Семенова деньги за передачу оперативной информации

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По версии следствия, Степченко с ноября 2022 года по июль 2025-го получал от Семенова деньги за передачу оперативной информации. Общая сумма взяток составила не менее 660 тыс. рублей. Бывшему пресс-секретарю также вменяют превышение должностных полномочий и незаконные действия с персональными данными.

Семенову предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере и незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации с персональными данными. Иванова обвиняют в аналогичных действиях с персональными данными. По данным следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Степченко возглавлял пресс-службу петербургского главка МВД около 20 лет. Его задержали 12 ноября 2025 года. На заседании по мере пресечения он говорил, что передавал информацию «Конкретно.ру», чтобы контролировать источники, данные которых публиковались изданием, и не использовал полученные деньги в личных целях.

Семенова задержали 31 октября 2025 года. Суд избрал ему запрет определенных действий на период следствия. Иванов первоначально проходил по делу как свидетель, обвинение ему, по его словам, предъявили 27 ноября. Он заявлял, что показаний против Степченко не давал.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Полицейского лишили связи с общественностью».

Карина Дроздецкая