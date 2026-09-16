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Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области достигла 85,4 тыс. рублей

Мурманская область заняла 72-е место в рейтинге перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование подготовил сервис онлайн-рекрутинга.

Мурманская область заняла 72-е место в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Мурманская область заняла 72-е место в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мурманская область заняла 72-е место в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Регион набрал 60,9 балла. Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составила 85,4 тыс. рублей в месяц. Это более чем втрое превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный на уровне 26,4 тыс. рублей.

Уровень безработицы в регионе составил 2,4%. При этом 11,6% соискателей рассматривают возможность трудоустройства за пределами Мурманской области.

Матвей Николаев

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