Членов избиркомов от «Яблока» пригласили в военкомат в первый день выборов

Трех представителей партии «Яблоко» в участковых избирательных комиссиях Красногвардейского района Санкт-Петербурга вызвали в военкомат для сверки данных. Как рассказали «Ъ Северо-Запад» сами члены УИК, их обязали явиться утром 18 сентября, в первый день трехдневного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повестки пришли членам УИК, которые зарегистрированы в Красногвардейском районе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Повестки пришли членам УИК, которые зарегистрированы в Красногвардейском районе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как отметил один из собеседников, электронные повестки от военного комиссариата пришли членам УИК, которые зарегистрированы в Красногвардейском районе. «Яблочники» с пропиской в других районах подобные письма не получали.

Ранее представители «Яблока» уже получали повестки в преддверии выборов. Весной 2024 года на заседании территориального избиркома по утверждению составов УИК вручили повестки двум претендентам, направленным от партии. Тогда их также обязали явиться в первый день президентских выборов.

Сейчас за неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф (ст. 21.5 КоАП) в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Также по истечении 20 дней с даты, указанной в повестке, в отношении военнообязанного могут ввести ряд временных ограничений. Среди них ограничение права управлять транспортным средством, запрет оформлять ИП. Кроме того, банк из-за неявки по повестке может отказать в выдаче кредита.

Константин Леньков