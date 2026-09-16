Сахар, соль и такси сильнее всего подорожали в Краснодарском крае в августе

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Краснодарском крае в августе 2026 года по сравнению с июлем составил 99,90%, то есть цены снизились на 0,1%, сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшее снижение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная подешевела на 16,2%, морковь — на 15,9%, картофель — на 12,7%, перец сладкий — на 12,4%, лук репчатый — на 11,4%, свекла столовая — на 10,1%. Лимоны стали дешевле на 9,8%, помидоры — на 7,1%, чеснок — на 5,5%, грибы — на 5,2%, виноград — на 4,4%, яблоки — на 3,2%, зелень — на 2,7%, ягоды замороженные — на 2,3%.

Вместе с тем подорожали огурцы (+11,3%), апельсины (+9,8%) и овощи замороженные (+1,4%).

Снижение цен отмечено на конфеты шоколадные (–1,7%), майонез и консервы томатные (–1,6%), печень говяжью и свиную, молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5–3,2% жирности (–1,5%), чай, кофе, какао, колбасу, национальные сыры и брынзу (–1,3%), масло оливковое, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (–1,2%) и пр.

Одновременно выросли цены на сахар (+6%), соль поваренную пищевую (+5,4%), шоколад (+3,7%), кетчуп (+3,3%), мясо птицы (+3%), свинину, кексы, рулеты (+2,9%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и кулинарные изделия из птицы (+2,1%), говядину бескостную, овощи натуральные консервированные и маринованные (+1,8%), консервы мясные (+1,6%), макаронные и крупяные изделия (+1,5%, кроме риса шлифованного, подешевевшего на 1,1%), пшено (+1,5%), вино виноградное столовое (+1,4%), водку (+1,3%), вино игристое отечественное, пряники, фарш мясной, напитки безалкогольные (+1,2%), мед (+1,1%), масло подсолнечное, яйца, торты, йогурт (+1%).

В сфере общественного питания подорожал кофе в организациях быстрого обслуживания (+1%).

На препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), цены повысились на диклофенак (+2,9%), хлоргексидин (+2,2%), салициловую кислоту (+1,6%), метопролол (+1,2%), хлоропирамид (+1,2%). Снижение зарегистрировано на лоперамид (–2,3%) и спиронолактон (–1%).

На лекарства, не входящие в ЖНВЛП, выросли цены на метилурацил (+2,4%), йод (+2,0%), кеторолак и троксерутин (+1,7%), пенталгин (+1,3%), валосердин (+1,2%), меновазин (+1,1%). Подешевели левомеколь (–2,5%), валидол (–2%), розувастатин и римантадин (–1,8%), мирамистин (–1,7%), кардиомагнил (–1,1%), нафазолин (–1%).



Среди медицинских товаров подорожали бинты (+3,6%), корригирующие очки (+3,5%), вата (+2,1%), термометры медицинские безртутные (+1,3%). Шприцы одноразовые подешевели на 1,1%.

Из товаров первой необходимости прирост цен наблюдался на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше (+5,6%), газовое моторное топливо (+4,3%), шампуни (+3,2%), сухие корма для домашних животных (+2%), спички и бумагу туалетную (+1,8%), бензин АИ-92 (+1,4%), мыло хозяйственное (+1,1%). Снизились цены на дизельное топливо и жидкие чистящие и моющие средства (–2,6%), мыло туалетное жидкое (–2,2%).

Среди прочих непродовольственных товаров в пределах 1–9,7% подорожали отдельные виды стройматериалов, электротоваров и бытовых приборов, одежды и обуви, трикотажа, галантереи, мебели, парфюмерно-косметических товаров и пр.

В группе услуг наиболее значительно подорожал проезд в такси (+10,9%) и услуги в сфере зарубежного туризма (+8,5%, кроме поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии, подешевевших на 1,7%). Также выросла стоимость курьерской доставки (+4,9%), услуг по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (+4,1%), начального курса обучения вождению (+2,3%), восстановления зуба пломбой (+2%), ветеринарных услуг и посещения кинотеатров (+1,9%), услуг сиделок и мойки автомобиля (+1,6%), модельной стрижки, МРТ и КТ-диагностики, удаления зуба под местным обезболиванием (+1,2%), ритуальных услуг (+1%, кроме кремации, стоимость которой не изменилась).

В то же время снизилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг (–17,3%), проезда в поездах дальнего следования (–15,4%), услуг гостиниц (–8,7%), экскурсионных туров по России (–4,8%), абонентской платы за пакет услуг сотовой связи (–3,5%), годового полиса КАСКО (–2,6%), установки пластиковых окон (–2%), аренды двухкомнатных квартир у частных лиц (–1%).

Наталья Решетняк