В МИД России заявили об отсутствии подвижек в урегулировании по Украине

Возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас не ближе, чем несколько месяцев назад, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он обвинил в отсутствии договоренностей страны Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Именно на них (лежит.—"Ъ") ответственность за то, что перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность»,— сказал господин Рябков на брифинге.

Замминистра уточнил, что российская сторона «максимально серьезно» восприняла заявления президента США Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия Москвой и Киевом. «Заявления зачастую не подкрепляются практическими делами и реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом»,— добавил Сергей Рябков.

2 сентября президент России Владимир Путин сказал, что российской армии приказано наносить массированные удары по энергетике Украины. 14 сентября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина решили отказаться от взаимных атак на энергетические объекты. Москва и Киев эту информацию не подтверждали, но Кремль назвал идею президента США «в целом очень хорошей».

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Не новая Ялта».