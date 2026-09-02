Путин: армии РФ приказано наносить массированные удары по ТЭК Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины.

«Они бьют по нашим — получат ответ. Вот примерно так обстоят дела»,— сказал президент на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (цитата по сайту Кремля).

О подготовке таких ударов Минобороны России сообщило в конце августа. В ведомстве сообщали, что это будет ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России».

На пресс-подходе Владимир Путин также сообщил, что России удалось отремонтировать только 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных при ударах ВСУ. По его словам, российская сторона уже начала лучше защищать объекты.