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Путин: армии РФ приказано наносить массированные удары по ТЭК Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины.

«Они бьют по нашим — получат ответ. Вот примерно так обстоят дела»,— сказал президент на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (цитата по сайту Кремля).

О подготовке таких ударов Минобороны России сообщило в конце августа. В ведомстве сообщали, что это будет ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России».

На пресс-подходе Владимир Путин также сообщил, что России удалось отремонтировать только 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных при ударах ВСУ. По его словам, российская сторона уже начала лучше защищать объекты.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года российские военные под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нанесли серию массированных ударов по 55 объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. Эти атаки поразили 34 предприятия ВПК, а также 10 аэродромов и несколько объектов топливно-энергетического комплекса. Минобороны России заявило, что такие массированные удары являются ответом на атаки Украины по гражданской инфраструктуре на территории России.

Президент России Владимир Путин в июне 2026 года пообещал наращивать силу ответных ударов по украинской инфраструктуре, чтобы «отбить желание» Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию. При этом в феврале 2026 года российские военнослужащие уже наносили массированный удар по объектам ВПК и энергетики, используемым в интересах ВСУ. В ноябре 2025 года российские военнослужащие также наносили удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, применяя высокоточное оружие и беспилотники.

В октябре 2025 года Владимир Путин поручал обеспечить безопасность гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры России, указывая, что «киевский режим» пытается наносить удары в глубь российской территории по мирным объектам. При этом в апреле 2024 года президент заявлял, что российские вооруженные силы зимой не планировали наносить удары по энергетическим объектам на Украине, но были вынуждены ответить после атак по территории РФ.

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